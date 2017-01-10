Джонатан Тэйвз: "Панарин и Анисимов больше заслуживают попадания на Матч звезд"

Форвард "Чикаго" Джонатан Тэйвз считает, что российские одноклубники Артемий Панарин и Артем Анисимов больше заслуживают попадания на Матч звезд НХЛ, чем он. Сегодня стали известны составы команд на звездный уик-энд, который пройдет в Лос-Анджелесе. Из россиян примут участие нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, Никита Кучеров и вратарь Сергей Бобровский.

– Панарин, Анисимов и Мариан Хосса больше заслуживают попадания на Матч звезд, – цитирует The Athletic Тэйвза. – Я был включен в состав на "десерт".