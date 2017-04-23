Джон Стивенс станет главным тренером "Лос-Анджелеса"

Новый генеральный менеджер "Лос-Анджелеса" Роб Блейк объявил, что новым главным тренером команды будет назначен Джон Стивенс, сообщает ESPN. 50-летний специалист ранее работал в тренерском штабе команды. Будучи наставником "Филадельфии" он выводил клуб в финал Восточной конференции в 2008 году.

Напомним, что в середине апреля "Лос-Анджелес" уволил с поста генерального менеджера Дина Ломбарди, а также главного тренера команды Дэррила Саттера. В этом сезоне клуб не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место в Западной конференции.