Джон Купер: "Попросили Василевского выиграть этот матч для нас"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Каролиной" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что остался недоволен игрой своей команды в третьем периоде.

– Если честно, третий период мы провели не очень хорошо, – цитирует официальный сайт НХЛ Купера. – Мы контролировали игру ровно до конца второго периода. Почти не давали им шансов. Выходя на третий отрезок встречи, мы сказали нашему вратарю: "Выиграй этот матч для нас".

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