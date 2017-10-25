Русская феерия "Тампы" и важное очко Малкина. Лучшие моменты ночи в НХЛ

Ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев забросил свою четвертую шайбу в сезоне в матче против "Каролины" (5:1).
В третьем периоде в пустые ворота шайбу отправил форвард "Молний" Владислав Наместников. Этот гол стал для него четвертым в этом чемпионате.
Лидер "Тампы" Никита Кучеров также отличился в этой игре. Это его 11-й гол в сезоне.
Голкипер Андрей Василевский стал первой звездой матча, отразив 30 бросков по своим воротам.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился передачей в матче против "Эдмонтона" (2:1 ОТ).
Защитник "Баффало" Виктор Антипин сделал результативную передачу в игре против "Детройта" (1:0). Россиянин набрал первое очко в НХЛ.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- Каролина Харрикейнз
- Детройт Ред Уингз
- Баффало Сэйбрз
- Эдмонтон Ойлерз
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Виктор Антипин
- Михаил Сергачев
Материалы других СМИ
muzsolini
Русское очко Малкина - это конечно феерия.
06:03