09:22 | Хоккей — НХЛ

Джирарди, Так и Бержерон – игроки дня в НХЛ

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НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня в плей-офф. Первой звездой признан защитник "Тампы" Дэн Джирарди, на счету которого победная шайба в четвертом матче серии плей-офф с "Бостоном" (4:3 ОТ, в серии – 3-1).

Вторым стал форвард "Голден Найтс" Алекс Так, оформивший дубль в пятой игре серии с "Шаркс" (5:3, в серии – 3-2). Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, забивший две шайбы в ворота "Тампы", признан третьей звездой игрового дня.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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asd2016

Я не понимаю, а где же главная звезда дня-Маршан? ЧТо за гомофобия?

10:16

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