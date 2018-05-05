Джирарди, Так и Бержерон – игроки дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня в плей-офф. Первой звездой признан защитник "Тампы" Дэн Джирарди, на счету которого победная шайба в четвертом матче серии плей-офф с "Бостоном" (4:3 ОТ, в серии – 3-1).

Вторым стал форвард "Голден Найтс" Алекс Так, оформивший дубль в пятой игре серии с "Шаркс" (5:3, в серии – 3-2). Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, забивший две шайбы в ворота "Тампы", признан третьей звездой игрового дня.