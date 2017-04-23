Джейк Аллен: "Серия с "Нэшвиллом" будет еще сложнее - вы видели, как он разобрался с "Чикаго"

Вратарь "Сент-Луиса" Джейк Аллен отметил, что его команде далась непросто серия 1/8 финала Кубка Стэнли против "Миннесоты". Сегодня "Блюз" выиграл пятый матч (4:3 ОТ) и серию (4-1) и в четвертьфинале встретится с "Нэшвиллом". "Предаторз" в первом раунде в четырех матчах одолел "Чикаго".

- Это была битва, - цитирует официальный сайт НХЛ Аллена. - Было много физической борьбы, атакующей игры, защитники обеих команд действовали хорошо. Было тяжело, и каждая игра завершалась с преимуществом в одну шайбу, кроме счета 3:1, когда был гол в пустые ворота. Следующая серия будет еще сложнее. Вы видели, как "Нэшвилл" разобрался с "Чикаго". Очевидно, что они играют лучшие матчи в сезоне.