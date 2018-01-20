Дубль Янмарка и передача Радулова помогли "Далласу" разгромить "Баффало"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Баффало" проиграл "Далласу" – 1:7. В составе "Старз" шайбы забросили Реми Эли, Джейми Бенн, Эса Линделл, Радек Факса, Тайлер Питлик и Маттиас Янмарк, оформивший дубль.

Российский форвард "звезд" Александр Радулов провел на льду 17 минут и отметился одной голевой передачей. Данное поражение стало для "Сэйбрз" вторым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Даллас" – 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

Голы: Эли – 5 (Янмарк, Спецца), 5:03 – 0:1. Янмарк – 11 (бол., Линделл, Шор), 14:09 – 0:2. Янмарк – 12 (Клингберг, Спецца), 26:25 – 0:3. Райнхарт – 8 (бол., Айкел, Ристолайнен), 28:54 – 1:3. Бенн – 19 (Клингберг, Линделл), 29:32 – 1:4. Линделл – 5 (РАДУЛОВ, Бенн), 32:08 – 1:5. Факса – 12 (Джонс, Руссель), 37:31 – 1:6. Питлик – 8 (Клингберг, Факса), 47:24 – 1:7.

Вратари: Ленер (Джонсон, 29:32) – Лехтонен.

Штраф: 11 – 15.

Броски: 27 (10+10+7) – 32 (13+12+7).

Наши: – – Радулов (17:59/2/2).

20 января. Баффало. KeyBank Center.

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