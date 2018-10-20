Дубль Ландескуга принес "Колорадо" победу над "Каролиной", Задоров набрал одно очко

"Каролина" уступила "Колорадо" (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Габриэль Ландескуг.

Еще один гол в активе Натана Маккиннона. Одно очко за результативную передачу набрал россиянин Никита Задоров. У хозяев отличился Майкл Ферланд.

"Колорадо" набрал 12 очков и на данный момент занимает второе место в Западной конференции. У "Каролины" девять очков и пятая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина Харрикейнз" (Роли) - "Колорадо Эвеланш" (Денвер) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Ландескуг - 6 (Маккиннон), 16:49 - 0:1. Ландескуг - 7 (бол., Маккиннон, Бэрри), 29:13 - 0:2. Маккиннон - 8 (Задоров), 56:51 - 0:3. Ферланд - 5 (Ахо, Терявяйнен), 57:27 - 1:3.

Вратари: Макэлхинни (57:34) - Грубауэр.

Штраф: 15 - 17.

Броски: 43 (11+16+16) - 22 (7+9+6).

Наши: Зыков (11.46/1/0), Свечников (13.51/6/-1) - Задоров (15.08/0/+2), Каменев (7.31/0/0).

20 октября. Роли. PNC Arena.

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