Дубль Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Монреалем"

"Вашингтон" на выезде переиграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:6). Команды на двоих забросили 10 шайб. Для "Кэпиталз" эта победа стала третьей кряду.

В составе "Вашингтона" дублем отметился россиянин Евгений Кузнецов, для которого сегодняшняя игра стала первой после возвращения в строй после травмы, а также голевую передачу на свой счет записал Дмитрий Орлов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Вашингтон" - 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)