Дубль Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Монреалем"

"Вашингтон" на выезде переиграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:6). Команды на двоих забросили 10 шайб. Для "Кэпиталз" эта победа стала третьей кряду.
В составе "Вашингтона" дублем отметился россиянин Евгений Кузнецов, для которого сегодняшняя игра стала первой после возвращения в строй после травмы, а также голевую передачу на свой счет записал Дмитрий Орлов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Вашингтон" - 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)
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Женек10
Интересно, зачем "лучший хоккеист 21-го века " нужен в ПО без сил ? Или может ему не интересен кубок, может он и правда пустострел регулярки?
05:50
Монте-Кристо (Мститель) .
А если серьезно, то жалко на Саню было смотреть. Он старается, выжимает из себя последнее. Но сил нет от слова совсем. Полное моральное и физическое истощение. Всего себя выплеснул в этом сезоне, прыгнул выше головы. 44+37. Лучший снайпер НХЛ и входит в число 15-ти лучших в гонке бомбардиров. Лучший снайпер и бомбардир команды. Другие лидеры у столичных выглядят свежее. Весь сезон дурака валяли пока Овечкин мертвый Вашингтон в плей-офф выводил. А недоумки, которые ничего в хоккее не понимают, теперь пишут оскорбительные вещи об Овечкине. Словно не Овечкин лидирует в гонке снайперов. Пока лидирует по крайнее мере. Мог Санек сегодня забить. Но он в таком состоянии, что я в это не верил. Даже когда у него супермоменты были. Полная безнадега в его действиях проскальзывала. Видно было, что он хочет отличиться. Что крайне собой недоволен. В одном третьем периоде имел два шанса. Но не идет шайба в ворота, хоть тресни. Даже в пустые ворота бросал. Но защитник сумел изменить направление полета шайбы. Буду ждать следующий матч Вашингтона и верить, что там Саня точно забьет ! Овечкин - лучший хоккеист мира в 21 веке !
05:36
Монте-Кристо (Мститель) .
Раз Овечкин не забил. Матч напрасно сыгран был.
05:17
Последний Легион
Овечкин где??
05:11
redgy
Вот он лидер ВК! Ну и Уилсон с Бэксом сегодня хороши) Овечкин как всегда запорол пару отличных моментов.. На пустые ворота ему даже отдал, не помню кто, хотя мог и сам пробить, но и по пустым сегодня тяжело Сане попадать.. Макдэвиду и Лайне дорога открыта к призам..
05:11