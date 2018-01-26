Дубль и пас Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Миннесоту"

"Питтсбург" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин сделал дубль и стал автором результативной передачи. Он был признан первой звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Миннесота" - 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

Голы: Симон - 3 (Кросби, Коул), 3:54 - 1:0. МАЛКИН - 22 (бол., Кросби, Кессел), 9:09 - 2:0. Хагелин - 4 (МАЛКИН, Кессел), 29:28 - 3:0. Дюмулин - 3 (Кросби, Хагелин), 30:55 - 4:0. МАЛКИН - 23 (бол., Шульц, Кессел), 41:42 - 5:0. Симон - 4, 42:32 - 6:0. Стаал - 20 (Проссер, Фолиньо), 48:44 - 6:1. Гранлунд - 15 (бол., Сутер, Зукер), 50:50 - 6:2. Бродин - 5 (Фолиньо, Стаал), 51:46 - 6:3.

Вратари: Десмит - Дубник (Стэлок, 30:55).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 39 (15+11+13) - 26 (6+7+13).

Наши: Малкин (14:37/5/0) - -.