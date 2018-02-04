Друэн избежал перелома в матче с "Анахаймом"

"Монреаль" обыграл "Анахайм" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард "Канадиенс" Джонатан Друэн получил повреждение руки после броска защитника Карла Алзнера и покинул лед.

Игрок сразу прошел предварительное обследование, которое не выявило у него перелома. Завтра 22-летний хоккеист пройдет дополнительный осмотр. В ближайшее время будут объявлены точные сроки его восстановления.

Канадец проводит первый сезон в "Монреале" после обмена из "Тампа-Бэй". В регулярном чемпионате он отыграл в 47 матчах и набрал 26 (7+19) очков при показателе полезности "-24".