Дональд Трамп: "Если "Вашингтон" не захочет посетить Белый дом - он мне не нужен"

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять в Белом доме игроков "Вашингтона", который в ночь на 8 июня выиграл Кубок Стэнли. Однако, по его словам, если команда не хочет приезжать, то и она ему не нужна.

– Думаю, "Кэпс" будут у нас. Посмотрим. Вы знаете мое отношение: если они хотят быть здесь, в самом замечательном месте на земле, то я здесь. Если они не хотят быть здесь, то и мне они не нужны, – приводит слова Трампа NBC Sports.

Ранее глава американского государства объявил, что и "Кливленд", ни "Голден Стэйт" не будут приглашены на встречу с ним в случае победы в финале плей-офф НБА. Игроки этих команд не раз критиковали действующего главу государтсва за радикальные взгляды.

Форвард "Вашингтона" Деванте Смит-Пелли также заявил, что в случае победы в Кубке Стэнли он не пойдет на прием к президенту Трампу. Афроамериканский хоккеист отметил, что "слова, которые говорит Трамп, напрямую связаны с сексизмом и расизмом".

Добавим, что 4 июня Трамп отменил визит чемпиона НФЛ "Филадельфии Иглз", которые победили в феврале в Супербоуле. Лишь несколько игроков команды собирались прийти в Белый дом.