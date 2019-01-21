Дмитрий Орлов: "Для меня Кубок мира в 2016 году не вызвал никаких проблем"

После поражения от "Чикаго" (5:8) российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов дал интервью "СЭ", в котором объяснил причины неудачных результатов, выразил свое отношение по поводу отмены Кубка мира и поделился радостью за партнера по команде Александра Овечкина. Последний в скором времени может стать самым результативным российским игроком в НХЛ за всю историю. ​

– НХЛ объявила о том, что не планирует проводить Кубок мира в 2020 году. На ваш взгляд, нужен ли этот турнир?

– Для меня в 2016 году это был хороший опыт, да и сам турнир получился добротным. Все лучшие игроки там собрались. Интересно было бы провести такой турнир. Играя за сборную, за свою страну всегда получаешь удовольствие.

– Мнения хоккеистов по поводу Кубка мира-2016 разделились: кому-то очень понравилось, кому-то не очень.

– У каждого свое мнение. Честно, мне без разницы, что решает руководство. За свою страну всегда приятно играть в любое время, и не важно, когда бы этот турнир не проводился. Да, возможно, минусы есть. Кубок мира проходит до начала сезона, клубы организуют тренировочные сборы без своих лучших хоккеистов, которые задействованы в сборных, что создает некие определенности.

Но все в одинаковой позиции – каждая команда отдает хоккеистов. Для меня Кубок мира в 2016 году не вызвал никаких проблем. Было хорошее настроение. Тогда я выступал за сборную без контракта с "Вашингтоном", поэтому просто получал удовольствие от игры на турнире. Было приятно увидеть всех и выступать с партнерами по молодежным, юниорским командам. А свою хорошую игру на Кубке мира я перенес на сезон НХЛ.

– Многие говорят, что отмена Кубка мира – это показатель неизбежности локаута в НХЛ в 2020 году. Что говорят об этом хоккеисты?

– Посмотрим. Профсоюз игроков ведет переговоры с лигой, они нам рассказывают, что происходит во время переговоров. Сейчас тяжело что-то сказать. Да, ходят слухи, что локаут будет, но пока что-то конкретное невозможно утверждать.