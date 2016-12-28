10:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дмитрий Куликов: "Ягр часто тренируется по вечерам оттого, что любит есть маффины по утрам"

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Российский защитник "Баффало" Дмитрий Куликов заявил, что форвард "Флориды" Яромир Ягр часто тренируется по вечерам, так как утром любит есть выпечку. Напомним, 44-летний чешский форвард на прошлой неделе вышел на второе место по результативности за всю историю лиги, опередив Марка Мессье.

- То, что Ягр хоккеем живет и дышит, знают все, - цитирует пресс-служба лиги Куликова. - Единственное, что я могу сказать о Ягре нестандартного, так это то, что большинство своих тренировок по вечерам он проводит оттого, что любит есть маффины по утрам.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/spotlight-with-dmitry-kulikov/c-285072370

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