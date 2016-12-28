Дмитрий Куликов: "Ягр часто тренируется по вечерам оттого, что любит есть маффины по утрам"

Российский защитник "Баффало" Дмитрий Куликов заявил, что форвард "Флориды" Яромир Ягр часто тренируется по вечерам, так как утром любит есть выпечку. Напомним, 44-летний чешский форвард на прошлой неделе вышел на второе место по результативности за всю историю лиги, опередив Марка Мессье.

- То, что Ягр хоккеем живет и дышит, знают все, - цитирует пресс-служба лиги Куликова. - Единственное, что я могу сказать о Ягре нестандартного, так это то, что большинство своих тренировок по вечерам он проводит оттого, что любит есть маффины по утрам.