Дмитрий Куликов: "Почему в НХЛ пробивается меньше десяти процентов россиян? Раз в год и палка стреляет"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов в интервью "СЭ" рассказал о своей адаптации в Северной Америке и знании иностранных языков.

– Вы в 17 лет уехали за океан? Были ли к этому готовы?

– Был готов на все сто процентов. Если бы не был уверен, то и не пробился бы. Много есть примеров ребят, которые приезжают, и у них не получается. Когда уехал, я не знал языка, но была мысль в голове, что я хочу играть в хоккей.

– Эта была ваша инициатива или все-таки агента?

– Агент предложил мне и родителям. Для моей карьеры было лучше уехать в юниорскую лигу, чтобы на меня перед драфтом смотрело больше глаз. Как раз сезон драфта был.

– Как там осваивались без языка?

– Общался с учителем по английскому языку, который не говорил по-русски.

– Жестами объяснялись?

– По картинкам, еще фильмы смотрел.

– Быстро научились?

– Довольно быстро. Я играл в Квебеке, где французский язык более распространен, чем английский. К концу сезона я уже по-английски разговаривал лучше, чем некоторые игроки-французы.

– А французский знаете?

– Нет, надо было выбирать что-то одно.

– А шведский (жена Куликова – шведка. – Прим. "СЭ")?

– Шведский нормально.

– Из россиян, уезжающих в CHL, в НХЛ пробивается меньше десяти процентов. У вас есть объяснение, почему так?

– Не знаю, почему. Раз в год и палка стреляет… Ха-ха. 10 из 100 – получается, так и есть, раз в год. (Игорь Еронко)

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