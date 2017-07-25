Дисквалификация ИИХФ не помешает отъезду Зарипова в НХЛ

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию ИИХФ, может продолжить карьеру в Северной Америке. Отстранение от хоккея распространяется только на лиги, которые находятся под юрисдикцией международной организации - форвард не сможет выступать как в российских, так и европейских лигах.

НХЛ не учитывает запреты ИИХФ, пока игрок не нарушил антидопинговые правила в самой лиге. Такие же правила действуют и в низших лигах – АХЛ и ECHL (лига Восточного побережья), где играют уже ахаэловские фарм-клубы.

Напомним, во вторник стало известно, что ИИХФ дисквалифицировала форварда на два года. Отстранение будет действовать до 22 мая 2019 года. По информации "СЭ", допинг-пробы А и В Зарипова были взяты 29 января 2017 года после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его магнитогорский "Металлург" на выезде в овертайме проиграл ЦСКА. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Конец великой карьеры? Зарипов получил два года за допинг