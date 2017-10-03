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17:38 | Хоккей — НХЛ

"Детройт" подписал 19-летнего канадского вратаря


"Детройт" подписал трехлетний контракт новичка с 19-летним вратарем Каденом Фулхером, информирует официальный сайт клуба. Канадец ранее был приглашен в тренировочный лагерь "Ред Уингз" как свободный агент. В прошлом сезоне Фулхер выступал в OHL за "Хэмилтон Булдогс". Он провел 39 матчей, в среднем пропуская 3,21 шайбы за игру и отражая 89,1 процента бросков.

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Материалы других СМИ
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