"Детройт" подписал 19-летнего канадского вратаря

"Детройт" подписал трехлетний контракт новичка с 19-летним вратарем Каденом Фулхером, информирует официальный сайт клуба. Канадец ранее был приглашен в тренировочный лагерь "Ред Уингз" как свободный агент. В прошлом сезоне Фулхер выступал в OHL за "Хэмилтон Булдогс". Он провел 39 матчей, в среднем пропуская 3,21 шайбы за игру и отражая 89,1 процента бросков.