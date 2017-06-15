Дэн Мильштейн: "Вегас" может хорошо набирать очки дома, так как соперники будут позволять себе лишнего перед матчами"

Хоккейный агент Дэн Мильштейн отметил, что игра за новый клуб НХЛ "Вегас" может быть привлекательна не только со спортивной точки зрения. Он пояснил, что привлекает новичков в этом клубе.

– Во-первых, в Лас-Вегасе намного благоприятнее климат, – цитирует российская версия официального сайта НХЛ Мильштейна. – Во-вторых, там довольно низкие цены, если сравнивать с другими штатами и странами вроде Канады.

В-третьих, что очень важно, там нет штатного налога. Если парень подписывает контракт с "Чикаго", то разница составит около шести процентов. Мичиган – четыре процента. Любая канадская команда – разница аж 14 процентов. Понятно, что выгоднее играть в "Вегасе", чем в "Монреале". Кроме того, в США ты можешь списать на налоги свою подготовку к сезону, оплату работы тренеров и прочие расходы. А вот в Канаде, к сожалению, этот трюк не пройдет. С учетом этого разница может доходить до 18 - 20 процентов.

Но тут все зависит от человека. Вот есть клуб "Аризона". Но туда ведь не стремились игроки для того, чтобы сэкономить 13 процентов по сравнению с Канадой. Однажды Павел Дацюк сказал крылатую фразу: "Для меня в НХЛ нет миллионов. Для меня есть только "Детройт".

Один мой клиент – американский вратарь, который сказал: "Вряд ли какая-то из хоккейных жен будет чувствовать себя комфортно, живя в Лас-Вегасе". Потому что в этом городе много играют в казино, устраивают мальчишники, там полно соблазнов и гулянок.

С другой стороны, не исключаю, что "Вегас" сможет хорошо набирать очки дома, потому что соперники будут позволять себе лишнего накануне перед матчами.