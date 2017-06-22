Даррен Дрегер: "Требования Радулова не изменились, не думаю, что "Монреалю" это интересно"

Инсайдер TSN Даррен Дрегер заявил, что "Монреаль" и нападающий Александр Радулов по-прежнему не договорились о продлении контракта. Специалист отметил, что российский хоккеист намерен получить контракт на 5-6 лет и не согласен на зарплату в 6 миллионов долларов. В минувшем сезоне 30-летний хоккеист провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 54 (18+36) очка. Также на его счету 7 (2+5) очков в 6 встречах плей-офф.

– В ситуации с "Монреалем" и Радуловым за последнюю неделю ничего не изменилось, – цитирует TSN Дрегера. – Клубу интересна сделка на 3-4 года с зарплатой до 6 миллионов долларов. Но мне сказали, что со стороны Радулова идет запрос на гораздо большие деньги и срок контракта.

Не думаю, что "Монреаль" согласится на контракт на 5-6 лет. Но все еще есть время. Самый простой выход из ситуации – это завершить переговоры. Может, генеральный менеджер и хочет сохранить Радулова, но не такой ценой для клуба.