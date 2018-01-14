Дано после травмы головы проведет ночь в больнице

Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен отметил, что нападающий Филлип Дано проведет ночь в больнице после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (4:3 Б). В этой встрече Дано получил травму головы после броска защитника "Брюинз" Здено Хары.

Отметим, что шайба после броска Хары попала в незащищенную часть головы Дано. Врачи более десяти минут оказывали пострадавшему помощь, после чего унесли его на носилках.

– Дано проведет ночь в больнице, в воскресенье его еще раз обследуют, – приводит ESPN слова Жюльена. – Никогда не хочешь увидеть подобное, относится ли это к твоим игрокам или к сопернику. Никто не хочет видеть такие травмы.

Игроки всегда заставляют тебя волноваться. Все в команде переживают за Дано, но данные из больницы пока хорошие.

Хара отправил форварда "Монреаля" в больницу