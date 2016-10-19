"Чикаго" победил "Филадельфию", Панарин и Анисимов набрали на двоих 7 очков

"Чикаго" переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4. Российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов признан второй звездой встречи, забив два гола и сделав две результативные передачи. Его партнер по команде и соотечественник Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка и стал третьей звездой. Первая звезда поединка – форвард Мариан Хосса, забросивший одну шайбу в ворота "Флайерз". В составе проигравшей команды 21 минуту 14 секунд на льду провел российский защитник Иван Проворов. У него худший показатель полезности в этой встрече – минус пять.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" – "Филадельфия" – 7:4 (3:0, 1:1, 3:3)
Голы: Кейн - 1 (АНИСИМОВ, Сибрук), 0:56 - 1:0. Расмуссен - 1, 17:26 - 2:0. ПАНАРИН - 1 (бол., Сибрук, Кейт), 18:12 - 3:0. Хосса - 1 (бол., АНИСИМОВ, Кэмпбелл), 25:04 - 4:0. Рид - 2 (бол., Ворачек, Жиру), 38:23 - 4:1. Рид - 3 (Жиру, Гостисбехер), 40:37 - 4:2. Кутюрье - 3 (Шульц, Конечны), 41:54 - 4:3. Симмондс - 2 (бол., Ворачек, Жиру), 43:49 - 4:4. АНИСИМОВ - 1 (ПАНАРИН, Кейн), 50:24 - 5:4. ПАНАРИН - 2 (Кейн), 56:03 - 6:4. АНИСИМОВ - 2 (п.в., Кейн, Сибрук), 59:15 - 7:4.
Вратари: Кроуфорд - Нойвирт (Мэйсон, 25:04, 58:38 - 59:15).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 28 (11+11+6) - 27 (8+10+9).
Наши: Анисимов (18:33/3/+3), Панарин (19:23/4/+2) - Любимов (10:30/0/-1), Проворов (21:15/0/-5)
Чикаго. United Center.
MAPKJIAP
ВеликийПашаБуре Веселая игра. А я так на КМ ждал звено Панарин+Анисимов+"Кейн" (Радулов,Кучеров,Тарасенко.....)___________не при Знарке=)
06:54
MAPKJIAP
ВеликийПашаБуре, MAPKJIAP __________________________ Хорош батенька умничать. "Шойгу" набрал аж "-5". И не с пингвинами, а с индейцами.________________________С пингвинами косяк=) А "-5" я видел, но официальная статистика показывала в начале "-4", решил ей доверится... Но это суть, главное давай пацана пиарить и тут же у него такой неудачный матч: 0 - очков, полезность -5.... Благо что у Артемия с Артемом прорвало наконец..
06:52
ВеликийПашаБуре
Веселая игра. А я так на КМ ждал звено Панарин+Анисимов+"Кейн" (Радулов,Кучеров,Тарасенко.....)
06:45
ВеликийПашаБуре
MAPKJIAP __________________________ Хорош батенька умничать. "Шойгу" набрал аж "-5". И не с пингвинами, а с индейцами.
06:43
MAPKJIAP
Pavel Klimovitzkiy, наших игроков можно только ругать, чтобы не сглазить!!! Вот сейчас, министр обороны Проворов заработал -4 в матче с пингвинами, причем один гол, чисто его привоз ввиде корявого падения перед Рассмуссеном, даже не Кейном! Вспомните Войнова, никто не писал про него, не называл его министром, он тихо мирно работал стал действительно классным защитником и заработал ДВА КС. Я тоже надеюсь, что Иван вырастит в классного Деффа, но это только надежды...
06:24