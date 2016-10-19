"Чикаго" победил "Филадельфию", Панарин и Анисимов набрали на двоих 7 очков

"Чикаго" переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4. Российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов признан второй звездой встречи, забив два гола и сделав две результативные передачи. Его партнер по команде и соотечественник Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка и стал третьей звездой. Первая звезда поединка – форвард Мариан Хосса, забросивший одну шайбу в ворота "Флайерз". В составе проигравшей команды 21 минуту 14 секунд на льду провел российский защитник Иван Проворов. У него худший показатель полезности в этой встрече – минус пять.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Филадельфия" – 7:4 (3:0, 1:1, 3:3)

Голы: Кейн - 1 (АНИСИМОВ, Сибрук), 0:56 - 1:0. Расмуссен - 1, 17:26 - 2:0. ПАНАРИН - 1 (бол., Сибрук, Кейт), 18:12 - 3:0. Хосса - 1 (бол., АНИСИМОВ, Кэмпбелл), 25:04 - 4:0. Рид - 2 (бол., Ворачек, Жиру), 38:23 - 4:1. Рид - 3 (Жиру, Гостисбехер), 40:37 - 4:2. Кутюрье - 3 (Шульц, Конечны), 41:54 - 4:3. Симмондс - 2 (бол., Ворачек, Жиру), 43:49 - 4:4. АНИСИМОВ - 1 (ПАНАРИН, Кейн), 50:24 - 5:4. ПАНАРИН - 2 (Кейн), 56:03 - 6:4. АНИСИМОВ - 2 (п.в., Кейн, Сибрук), 59:15 - 7:4.

Вратари: Кроуфорд - Нойвирт (Мэйсон, 25:04, 58:38 - 59:15).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 28 (11+11+6) - 27 (8+10+9).

Наши: Анисимов (18:33/3/+3), Панарин (19:23/4/+2) - Любимов (10:30/0/-1), Проворов (21:15/0/-5)

Чикаго. United Center.