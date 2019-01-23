"Чикаго" обыграл "Айлендерс", Анисимов не набрал очков

"Чикаго" по буллитам переиграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Команда из Нью-Йорка потерпела первое поражение после серии из 5 побед.

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Айлендерс" - 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Филппула - 11, 2:19 - 0:1. Стром - 12 (бол., Кейн, Дебринкэт), 26:05 - 1:1. Барзал - 14, 27:33 - 1:2. Тэйвз - 22 (бол., Дебринкэт, Стром), 39:38 - 2:2.

Победный буллит: Тэйвз.

Вратари: Уорд - Ленер.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 40 (9+18+10+3) - 36 (13+7+12+4).

Наши: Анисимов (9.51/1/-1) - -.

23 января. Чикаго. United Center.