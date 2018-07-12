"Чикаго" обменял контракт Хоссы в "Аризону"

"Аризона" приобрела у "Чикаго" контракт нападающего Мариана Хоссы, информирует пресс-служба "койтов".



Также "Аризона" получила нападающего Винни Хиностроза, защитника Джордана Остерла и выбор в третьем раунде драфта-2019.

В "Чикаго" отправились нападающие Маркус Крюгер, Джордан Малетта и Маккензи Энтуисл, защитник Эндрю Кэмпбелл, а также клуб получил выбор в пятом раунде драфта-2019.



"Чикаго" обменял контракт Хоссы, чтобы освободить место в платежной ведомости. 39-летний словак пропустил сезон-2017/18 из-за заболевания кожи, которое стало следствием аллергии на хоккейную экипировку. Хосса в результате завершил карьеру, хотя по контракту у него оставалось еще три года с кэпхитом 5,25 миллионов долларов. Реальная зарплата нападающего за каждый сезон должна составлять 1 миллион.

Всего в НХЛ нападающий провел 1309 матчей, набрав 1134 (525+609) очка. Словацкий форвард является обладателем трех Кубков Стэнли.