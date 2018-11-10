Бывшие игроки НХЛ с травмами головы получат по 22 тысячи долларов

НХЛ выплатит почти 19 миллионов по итогам иска о недостаточном мониторинге травм головы и поощрении силовой игры, информирует Sportsnet. Однако только 7 миллионов пойдут на прямые выплаты игрокам.

Это означает, что только 22 тысячи долларов в среднем получит каждый заинтересованный хоккеист. Остальные расходы ушли на производство дела, в частности гонорары адвокатам, и отчисления в специальный фонд.

Отметим, что около 300 бывших игроков НХЛ пять лет назад подписали иск против НХЛ по поводу нанесенных травм головы. По все видимости, 22 тысячи долларов – это слишком мало, чтобы пострадавшие были удовлетворены, поэтому часть игроков продолжит судиться с НХЛ в индивидуальном порядке.