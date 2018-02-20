"Бостон" в овертайме обыграл "Калгари"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Калгари" на своем льду уступил "Бостону" - 1:2 ОТ. Решающую шайбу в овертайме забил Брэд Маршан. "Флэймз" потерпел второе поражеие подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари Флэймз" (Калгари) - "Бостон Брюинз" (Бостон) - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пастрняк - 22 (Бержерон), 5:59 - 0:1. Ткачак - 22 (бол., Монахэн, Годро), 25:28 - 1:1. Маршан - 22 (Нэш), 63:36 - 1:2.

Вратари: Риттих - Раск.

Штраф: 9 - 11.

Броски: 29 (4+8+12+5) - 32 (13+10+7+2).

Наши: - - Худобин.

19 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.