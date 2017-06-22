Бобровский, Кучеров и Панарин - в символической сборной НХЛ сезона-2016/17

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, а также форвард "Чикаго" Артемий Панарин вошли во вторую символическую сборную сезона НХЛ-2016/17. Кучеров был также претендентом на звание самому ценному игроку ("Харт Трофи"), однако занял только восьмое место.

В первой сборной оказался российский вратарь "Коламбуса", получивший "Везина Трофи", Сергей Бобровский.

В первую сборную вошли: Сергей Бобровский ("Коламбус"), Брент Бернс ("Сан-Хосе"), Эрик Карлссон ("Оттава"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Патрик Кейн ("Чикаго") и Брэд Маршан ("Бостон").

Во вторую команду вошли: Брэйден Холтби ("Вашингтон"), Виктор Хедман ("Тампа-Бэй"), Данкан Кит ("Чикаго"), Сидни Кросби ("Питтсбург"), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"), Артемий Панарин ("Чикаго").