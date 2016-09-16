01:07 | ХОККЕЙ — НХЛ

Билл Дэйли: "НХЛ знает позицию Овечкина по Олимпиаде"

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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что руководству лиги известна позиция капитана "Вашингтона" Александра Овечкина по вопросу участия в Олимпийских играх. В случае создания прецедента, по которому НХЛ откажется от участия в Играх-2018, а Овечкин все равно туда поедет, этот вопрос будет решать клуб хоккеиста.

НХЛ на сегодняшний момент не приняла решение об участии в Олимпиаде 2018 года. В четверг перед стартом Кубка мира в Торонто Овечкин заявил, что сыграет на Играх вне зависимости от решения НХЛ.

– О позиции Овечкина по данному вопросу НХЛ давно известно, – приводит "Р-Спорт" слова Дэйли. – Если подобный прецедент действительно возникнет, то вопрос об участии Овечкина в Олимпийских играх должен будет решить "Вашингтон".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160916/1081059301.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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aloveku

ну если лига сворачивает вопрос на клуб, то Овечкин и правда с большой вероятностью (при желании конечно) поедет, ибо с клубом то он договорится думается, ценой конечно, но договорится.

01:18

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