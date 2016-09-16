Билл Дэйли: "НХЛ знает позицию Овечкина по Олимпиаде"

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что руководству лиги известна позиция капитана "Вашингтона" Александра Овечкина по вопросу участия в Олимпийских играх. В случае создания прецедента, по которому НХЛ откажется от участия в Играх-2018, а Овечкин все равно туда поедет, этот вопрос будет решать клуб хоккеиста.

НХЛ на сегодняшний момент не приняла решение об участии в Олимпиаде 2018 года. В четверг перед стартом Кубка мира в Торонто Овечкин заявил, что сыграет на Играх вне зависимости от решения НХЛ.

– О позиции Овечкина по данному вопросу НХЛ давно известно, – приводит "Р-Спорт" слова Дэйли. – Если подобный прецедент действительно возникнет, то вопрос об участии Овечкина в Олимпийских играх должен будет решить "Вашингтон".