Бэттмен допустил проведение матчей НХЛ в России

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен допустил, что в будущем матчи лиги могут проводиться в России. 10 и 11 ноября игры "Колорадо" и "Оттавы" в рамках NHL Global Series проходят в Швеции. Первый поединок "Сенаторы" выиграли со счетом 4:3.

- Мы безмерно уважаем российский хоккей. Со временем, безусловно, есть вероятность, что мы будем шире присутствовать на этом рынке, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Беттмэна. - Но для проведения наших мероприятий необходимо сотрудничество и определенная инфраструктура. Мы очень уважаем существующие европейские лиги, в том числе российскую. В наших планах нет задачи конкурировать с ней, наша цель - сотрудничество с целью развития игры. Возможно, в определенное время при определенных обстоятельствах мы сможем проводить больше мероприятий в разных странах.

Наша задача - обустроить регулярное присутствие лиги в мире. Нам нравится, как проходит этот процесс сейчас. Расширение мирового влияния невозможно без серьезных мероприятий: выставочных матчей против местных клубов, предсезонных игр, матчей регулярного сезона, семинаров и так далее. Также надо понимать, что этот процесс происходит в содействии с профсоюзом игроков. И наша совместная задача - составить предсказуемый и стабильный календарь.