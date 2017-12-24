Бэрри сломал палец в матче с "Аризоной"

Защитник "Колорадо" Тайсон Бэрри получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (6:2), сообщает Твиттер клуба. В первом периоде хоккеист заблокировал бросок соперника и сломал палец.

На данный момент сроки восстановления 26-летнего игрока не сообщаются. В этом сезоне он провел 34 матча, в которых набрал 27 (4+23) очков.