Бэрри сломал палец в матче с "Аризоной"

Защитник "Колорадо" Тайсон Бэрри получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (6:2), сообщает Твиттер клуба. В первом периоде хоккеист заблокировал бросок соперника и сломал палец.
На данный момент сроки восстановления 26-летнего игрока не сообщаются. В этом сезоне он провел 34 матча, в которых набрал 27 (4+23) очков.
Barrie blocked an OEL shot and appeared to have injured his hand. #AvsGifs pic.twitter.com/0Pw086aXBp– Avalanche Gifs (@Avs__Gifs) 24 декабря 2017 г.
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