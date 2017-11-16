Бен Бишоп: "Василевский выиграл 13 матчей, он заслужил это своей работой"

Вратарь "Далласа" Бен Бишоп, ранее выступавший в составе "Тампа-Бэй", высоко оценил игру бывшего одноклубника Андрея Василевского. По словам голкипер, россиянин – работяга, каких мало.
– Василевский выиграл 13 матчей на данный момент. Не хочу сказать, что ждал этого, но он очень много работал, чтобы добиться такого результата, – приводит Nhl.com/ru слова Бишопа. – И его работа принесла плоды. Он это заслужил. Таких трудолюбивых людей очень мало.
Напомним, что Василевский выступает в составе "Тампы" с 2014 года. В текущем сезоне он провел провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и пропустил 35 шайб.
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https://www.nhl.com/ru/news/bishop-excited-for-return-to-tampa/c-293026554
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