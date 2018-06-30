"Айлендерс" продлил контракты с двумя хоккеистами

По информации инсайдера TVA Sports Рено Лавуа, "Айлендерс" подписал новые контракты с голкипером Кристофером Гибсоном и защитником Сетом Хелджесоном. Оба игрока заключили с клубом двухлетние соглашения, с зарплатами в 650 тысяч долларов за первый сезон, и 700 – за второй.

В прошлом сезоне 25-летний Гибсон провел всего 8 матчей в НХЛ, в которых в среднем отражал 90,8 процента бросков, с коэффициентом надежности 3,65. На счету 27-летнего Хелджесона 76 игр в АХЛ и 12 (1+11) очков.