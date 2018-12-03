Артемий Панарин: "Мне не стыдно за свою зарплату"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" признался, что ему не стыдно за заработанные деньги. 27-летний россиянин заявил, что они получены честным трудом.

- Мне скрывать нечего, - сказал Панарин. - Пусть хоть в Коркино зарплату (6 миллионов долларов в год. – Прим. "СЭ") баннером нарисуют – ничего страшного, деньги не ворованные, мне за них не стыдно. Они заработаны честно, да, это хорошая зарплата. Но, конечно, в России реакция людей потяжелее, чем в Северной Америке. (Артем Веневцев)

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