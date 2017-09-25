Артем Анисимов: "Более-менее что-то уже начало получаться"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов в интервью "СЭ" рассказал про подготовку к сезону и отметил, что у него уже что-то начало получаться.

​– Ваш бывший партнер Артемий Панарин в матче против "Чикаго" не сыграл. Вам удалось поговорить с ним хотя бы по телефону?

– Да, пообщались чуть-чуть. Я думал, что он будет играть в Чикаго, ведь в пятницу Артемий не выходил на лед. Но оказалось, что и на эту игру он не был заявлен.

– Новый сезон не за горами. Как настроение во время подготовительного сбора "Ястребов"?

– Хорошее. Есть небольшой осадок, что проиграли на льду "Юнайтед Центра" "Коламбусу", но очень рад, что сезон наконец-то начался. Я готов идти в бой.

– Кажется, начало сезона для вас выдалось достаточно обнадеживающим – на льду вы смотритесь очень уверенно.

– На мой взгляд, первую свою игру с "Детройтом" провел не очень, вкатываюсь еще немного. Во второй – против "Коламбуса" – более-менее что-то уже начало получаться, начали находить общий язык с партнерами. Думаю, все нормально будет. Время у нас еще есть. (Виктория БУЛАХОВА)