Алексей Касатонов: "Овечкин может догнать Гретцки"

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов подчеркнул, что российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков, не стоит думать о возрасте.

Всего в активе капитана "столичных" 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

– 1000 очков – это высочайшее достижение. Но главное – не останавливаться, – приводит Nhl.com/ru слова Касатонова. – А то тут Овечкин догнал Мориса Ришара и сказал: "Это значит, что я стал старым". Ну, какой ты старый, Саша? Тебе только 31 год! Еще играть и играть. Смешно думать о возрасте. Нужно дальше бить рекорды. Думаю, что Овечкин может и Гретцки догнать по голам. Все зависит от того, как долго продлится его карьера.

Вот Павел Дацюк спокойно играет. А Яромир Ягр сказал, что хочет выступать до 55 лет. Верю, что у Саши и дальше будет желание, как он будет относиться к своей работе. Может, с возрастом падает скорость, зато приходит мудрость. И открываются новые игровые качества. То есть талант Овечкина может заиграть новыми гранями.

Александр Овечкин: "999 очков? Это значит, что я старею"