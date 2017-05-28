Александр Овечкин: "Устал отвечать на вопрос про Олимпиаду-2018"

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по хоккею-2017. Также форвард рассказал о своей позиции относительно выступления на Олимпийских играх-2018.

– Как вам выступление нашей сборной на чемпионате мира?

– Болельщики и сами игроки ждали золота. Но медаль есть медаль, и ничего плохого говорить о результате нельзя.

– Олег Знарок утверждал, что вы первым поздравили его с бронзой.

– Не знаю, был ли я первым. У меня хорошие дружеские отношения с главным тренером. И когда выиграли у финнов, сразу поздравил ребят и тренеров.

– Ваша позиция по участию в Олимпиаде-2018 изменилась?

– Устал отвечать на этот вопрос. Давайте подождем и сделаем так, чтобы нам разрешили поехать, чтобы не было конфликтов. (Евгений БЕЛОУСОВ, Сергей АСТАХОВ)