Александр Овечкин: "Putin Team - это ради России"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин подчеркнул, что объявил о создании Putin Team, потому что хочет сделать все возможное для своей страны. По его словам, это движение для людей, которые поддерживают Россию.

- Это все ради страны. Я хочу сделать все возможное для своей страны, - приводит New York Times слова Овечкина. - Команда Путина - это команда Путина. Это для людей, которые поддерживают страну. Это по сути простая вещь.