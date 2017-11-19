Александр Овечкин - о попадании шайбы в лицо: "Все могло быть намного хуже"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Миннесотой" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что после попадания шайбы в лицо он особых повреждений не получил. После броска Криса Стюарта, шайба попала россиянину в лицо. Ови получил рассечение щеки и губы.

– Один зуб шатается, но не страшно, это хоккей, – сказал сайту "Кэпиталз" Овечкин. – В тот момент не испугался, но все могло быть намного хуже. Мог остаться без зубов.

Никлас Бэкстрем: "У Овечкина еще остались зубы?" //

Овечкину разбили лицо шайбой. Видео