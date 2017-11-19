Никлас Бэкстрем: "У Овечкина еще остались зубы?"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем после победы над "Миннесотой" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что у Александра Овечкина все будет хорошо после попадания шайбы в лицо. Также швед пошутил над количеством зубов одноклубника.
– Ему просто нанесли пару швов на губу, так что все будет хорошо, – сказал Бэкстрем.
– Он не потерял еще пару зубов?
– У него еще остались зубы?
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Марио66
Какая двусмысленная фраза выходит. Жаль, правда, что американский не такой великий и могучий.
07:35