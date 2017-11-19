Никлас Бэкстрем: "У Овечкина еще остались зубы?"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем после победы над "Миннесотой" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что у Александра Овечкина все будет хорошо после попадания шайбы в лицо. Также швед пошутил над количеством зубов одноклубника.

– Ему просто нанесли пару швов на губу, так что все будет хорошо, – сказал Бэкстрем.

– Он не потерял еще пару зубов?

– У него еще остались зубы?

Овечкину разбили лицо шайбой. Видео