Александр Овечкин: "Мы поняли, что "Вашингтону" просто нужно показывать свою игру"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после первого матча полуфинала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" (4:2, 1-0 в серии) отметил, что команда показала свою игру. По его словам, каждый хоккеист полностью отдавался на площадке.

- Мы поняли, что нам просто нужно играть в свою игру, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - Неважно, в каком мы положении, какой идет раунд... Думаю, вы можете заметить те усилия, прилагаемые ребятами, начиная с Холтби и заканчивая всеми остальными. Все отдавались полностью и внесли свой вклад.