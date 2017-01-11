Александр Овечкин: "Мне повезло быть одним из лучших в этой лиге"

Нападаюший "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал, как в детстве следил за хоккейными матчами, а также назвал свои самые памятные моменты в НХЛ. В предстоящем встрече против "Питтсбурга" (12 января в 4:00 по московскому времени) россиянин может набрать свой тысячный бал в лиге. На данный момент на его счету 999 (544+455) баллов в 879 матчах.

– В детстве трудно было следить за НХЛ, – цитирует Si Kids Овечкина. – Но мы читали газеты, слышали какие-то новости про Лемье, Гретцки, Федорова, Могильного, Буре. Мы хотели быть, как эти ребята. Но самое главное, даже в таком случае оставаться самим собой. У каждого игрока свой стиль, которого нужно придерживаться.

Смотрел ли я хоккея в детстве? О, да. Я был болен им. У меня были видеокассеты с матчами, потом, когда появился компьютер, я смотрел какие-то моменты из игр. Я бы без ума от хоккея. Самый памятный момент в НХЛ? Когда меня выбрали на драфте и первый матч. А вообще было много воспоминаний и важных моментов. Это огромная честь играть здесь. Мне повезло быть одним из лучших в этой лиге.