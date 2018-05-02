Александр Овечкин: "Хит Уилсона? Это НХЛ, а не какая-то пивная лига, нужно поднимать голову"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Питтсбургом" в третьем матче серии плей-офф НХЛ (4:3, 2-1 в серии) отметил, что его партнер по команде форвард Том Уилсон внес большой вклад в успех команды. Последний нанес травму нападающему "Питтсбурга" Заку Астону-Ризу. В предыдущем матче Уилсон ударил в голову защитника "Пингвинз" Брайана Дюмулина.

– "Питтсбург" играет, что называется, в чемпионский хоккей, эта команда два раза подряд взяла Кубок Стэнли, – приводит слова овечкина пресс-служба НХЛ. – Они знают, как играть в важных ситуациях, поэтому сегодняшняя победа имеет большое значение.

Вклад Тома Уилсона – огромнейший. Все боятся, когда он выходит на лед, мы должны играть в том ж духе. Сегодня в его исполнении был отличный хит. Это НХЛ, а не какая-то пивная лига, здесь нужно поднимать голову и играть жестко. Все было по правилам.