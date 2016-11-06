Александр Барков: "Флорида играет не с полной самоотдачей, когда ведет в счете"

Нападающий "Флориды" Александр Барков уверен, что недостаток самоотдачи стал причиной поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (2:4). По словам форварда, "Пантерз" начинают играть расслабленно, когда ведут в счете.

- Все случилось во втором периоде, - приводит слова Баркова русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Мы вели в счете. Так бывает. В каждом матче, в котором мы выигрываем, мы пропускаем легкие голы.

Мы не играем с полной отдачей, когда ведем в счете. Мы считаем, что дело сделано, а на самом деле, когда выигрываешь, надо биться, стараться увеличить преимущество, играть в свой хоккей.