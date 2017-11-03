07:30 | Хоккей — НХЛ

57 сэйвов Варламова - новый личный рекорд игрока

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"Колорадо" на своем льду обыграл "Каролину" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов был признан первой звездой встречи. Россиянин отразил 57 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в сезоне.

Отметим, что 57 сэйвов Варламова – новый личный рекорд игрока за "Колорадо".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Falken

Варламов один и играет, похоже

08:36

Aha

а в защите кто-то у Лавин играет?

08:23