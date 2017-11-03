"Колорадо" на своем льду обыграл "Каролину" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов был признан первой звездой встречи. Россиянин отразил 57 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в сезоне.

Отметим, что 57 сэйвов Варламова – новый личный рекорд игрока за "Колорадо".