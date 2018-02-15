08:20 | Хоккей — НХЛ

44 сэйва Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Монреаль"

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"Колорадо" дома обыграл "Монреаль" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Эвеланш" эта победа стала второй подряд. "Канадиенс" продлил серию поражений до трех встреч.

Отметим, что в составе хозяев льда шатаутом отметился российский голкипер Семен Варламов. Он отразил все 44 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо Эвеланш" - "Монреаль Канадиенс" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Седерберг - 11 (Бурк, Грир), 35:55 - 1:0. Керфут - 14, 56:58 - 2:0.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Ниеми (57:25).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 25 (7+13+5) - 44 (9+17+18).

Наши: Задоров (16:55/2/2), Якупов (7:36/1/0) - Щербак (12:51/0/-1).

15 февраля. Денвер. Pepsi Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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bezik

Ну сравнивать бэкапа, играющего 20 матчей и стартера - это так себе. Яркие примеры - топовые дублеры прошлого года: Дарлинг и Раанта. Да и Будай, в целом, в Тампе не справился

11:43

maxcds

Vasek, уважая твое мнение, останусь при своем. Талант, котировки не гарантия успеха. Ценю средний уровень у вратарей. Худобе же симпатизирую, тк знаю его чутка.

10:53

prosvet81

согласен с васьком..от защиты много чего зависит в результатах вратаря. я например сейчас не вижу каким образом Бишоп считается топ вратарем ...дырявит тока в путь..если бы он сейчас играл за Колорадо я ваще молчу с какими счетами заканчивались бы матчи

10:49

Vasek

maxcds, с бостонской обороной Варли затащил бы пару Везин. Если бы не его излишняя хрустальность он, а не Бобр, стал бы российским вратарем поколения. Собссно Варли по молодости был более талантлив, котировался выше и основным кипером юниорок, но видать менее работоспособен. В итоге Бобр стал супер-звездой НХЛ, а Варли остался кипером хорошего уровня - стартёр в большинстве клубов НХЛ. Худобин ниже уровня, он бэкап в любом клубе лиги/основной в АХЛ.

10:26

Тропическая гемангиома Мовсисяна

как в старые добрые времена: все внимание маккинону - очередному "некствану", а на оборону пофиг, пусть рузге вратарь сам справляется)))

10:17

maxcds

Ну не знаю ребзя. Не слежу за Варламовым сейчас. Потому как запомнил его по сборной, по вшам. Может выдать супер-матч, а может откровенно напускать. Нет высокого среднего уровня, нет породы. Для меня Варламов=Кошечкин. Худоба уж точно сильнее, имхо.

10:09

Долго наблюдал за идиотами на эт

44 это ТОП

09:42

gibson

Варли был хорош. Показал кто тут первый номер в Колорадо.

09:25

Vasek

Варли топ! Керфут шарист

09:22

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