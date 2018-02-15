44 сэйва Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Монреаль"

"Колорадо" дома обыграл "Монреаль" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Эвеланш" эта победа стала второй подряд. "Канадиенс" продлил серию поражений до трех встреч.
Отметим, что в составе хозяев льда шатаутом отметился российский голкипер Семен Варламов. Он отразил все 44 броска по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо Эвеланш" - "Монреаль Канадиенс" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Седерберг - 11 (Бурк, Грир), 35:55 - 1:0. Керфут - 14, 56:58 - 2:0.
Вратари: ВАРЛАМОВ - Ниеми (57:25).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 25 (7+13+5) - 44 (9+17+18).
Наши: Задоров (16:55/2/2), Якупов (7:36/1/0) - Щербак (12:51/0/-1).
15 февраля. Денвер. Pepsi Center.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
bezik
Ну сравнивать бэкапа, играющего 20 матчей и стартера - это так себе. Яркие примеры - топовые дублеры прошлого года: Дарлинг и Раанта. Да и Будай, в целом, в Тампе не справился
11:43
maxcds
Vasek, уважая твое мнение, останусь при своем. Талант, котировки не гарантия успеха. Ценю средний уровень у вратарей. Худобе же симпатизирую, тк знаю его чутка.
10:53
prosvet81
согласен с васьком..от защиты много чего зависит в результатах вратаря. я например сейчас не вижу каким образом Бишоп считается топ вратарем ...дырявит тока в путь..если бы он сейчас играл за Колорадо я ваще молчу с какими счетами заканчивались бы матчи
10:49
Vasek
maxcds, с бостонской обороной Варли затащил бы пару Везин. Если бы не его излишняя хрустальность он, а не Бобр, стал бы российским вратарем поколения. Собссно Варли по молодости был более талантлив, котировался выше и основным кипером юниорок, но видать менее работоспособен. В итоге Бобр стал супер-звездой НХЛ, а Варли остался кипером хорошего уровня - стартёр в большинстве клубов НХЛ. Худобин ниже уровня, он бэкап в любом клубе лиги/основной в АХЛ.
10:26
Тропическая гемангиома Мовсисяна
как в старые добрые времена: все внимание маккинону - очередному "некствану", а на оборону пофиг, пусть рузге вратарь сам справляется)))
10:17
maxcds
Ну не знаю ребзя. Не слежу за Варламовым сейчас. Потому как запомнил его по сборной, по вшам. Может выдать супер-матч, а может откровенно напускать. Нет высокого среднего уровня, нет породы. Для меня Варламов=Кошечкин. Худоба уж точно сильнее, имхо.
10:09
Долго наблюдал за идиотами на эт
44 это ТОП
09:42
gibson
Варли был хорош. Показал кто тут первый номер в Колорадо.
09:25
Vasek
Варли топ! Керфут шарист
09:22