44 сэйва Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Монреаль"

"Колорадо" дома обыграл "Монреаль" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Эвеланш" эта победа стала второй подряд. "Канадиенс" продлил серию поражений до трех встреч.

Отметим, что в составе хозяев льда шатаутом отметился российский голкипер Семен Варламов. Он отразил все 44 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо Эвеланш" - "Монреаль Канадиенс" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Седерберг - 11 (Бурк, Грир), 35:55 - 1:0. Керфут - 14, 56:58 - 2:0.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Ниеми (57:25).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 25 (7+13+5) - 44 (9+17+18).

Наши: Задоров (16:55/2/2), Якупов (7:36/1/0) - Щербак (12:51/0/-1).

15 февраля. Денвер. Pepsi Center.