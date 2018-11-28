36 сэйвов Варламова помогли "Колорадо" продлить победную серию

"Колорадо" на выезде выиграл у "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" выиграл пятую встречу кряду.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Колорадо" - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Хартман - 7 (Ирвин, Ярнкрок), 11:07 - 1:0. Маккиннон - 16 (бол., Рантанен, Жирар), 13:10 - 1:1. Маккиннон - 17 (Рантанен, Жирар), 26:22 - 1:2. Фиала - 3 (Форсберг, Йоси), 29:06 - 2:2. Жост - 4 (бол., Комфер, Седерберг), 45:07 - 2:3.

Вратари: Ринне (57:32) - Варламов.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 38 (10+8+20) - 25 (6+12+7).

Наши: - - Задоров (20.07/1/0).

28 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.