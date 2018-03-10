22 сэйва Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Детройт"

"Коламбус" на своем льду переиграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это четвертая подряд победа "Блю Джэкетс".

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский сделал 22 сэйва, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Детройт" – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Колверт – 8 (мен., Веннберг, Савар), 15:33 – 1:0. Хелм – 9 (Гленденинг, Витковски), 15:54 – 1:1. Джонс – 12 (ПАНАРИН, Аткинсон), 21:45 – 2:1. Джонс – 13 (Дженнер, Ванек), 28:15 – 3:1. Атанасиу – 14 (Абделькадер, Грин), 56:17 – 3:2.

Вратари: БОБРОВСКИЙ – Коро (57:59).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 36 (8+16+12) – 24 (10+7+7).

Наши: Панарин (19:20/5/-1) – Свечников (5:25/0/0).

10 марта. Коламбус. Nationwide Arena.