2 шайбы и передача Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Ванкувер"

"Питтсбург" на выезде обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:0. Нападающий Евгений Малкин набрал в этой игре 3 (2+1) очка, Сидни Кросби забросил 2 шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Питтсбург" - 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

Голы: Кессел - 7 (Мяяття, Малкин), 25:50 - 0:1. Кросби - 4 (Симон, Гюнтцель), 36:34 - 0:2. Малкин - 4 (Спронг), 54:15 - 0:3. Малкин - 5 (Кессел, Хагелин), 55:14 - 0:4. Кросби - 5 (Олексяк, Гюнтцель), 57:43 - 0:5.

Вратари: Маркстрем - Десмит.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 29 (11+9+9) - 35 (8+14+13).

Наши: Голдобин (18.41/3/0) - Малкин (18.18/6/+3).

28 октября. Ванкувер. Rogers Arena.