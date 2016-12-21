Вячеслав Фетисов: "Международная федерация хоккея не имеет претензий к российским спортсменам"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов подчеркнул, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не имеет претензий к российским спортсменам после опубликованной второй части доклада Ричарда Макларена. По его словам, поэтому в Москве и прошел Кубок Первого канала.

- Макларен сделал свою работу, передал все это в Международный олимпийский комитет, - приводит ТАСС слова Фетисова. - Но самое главное - решение по дисквалификации принимают международные федерации.

Парламентарий сообщил, что недавно общался с президентом ИИХФ Рене Фазелем.

- Он здесь был, он сказал, что претензий нет к российским спортсменам, даже к тем девочкам, которые были уличены, то есть они не будут никаких шагов предпринимать, - отметил Фетисов, добавив, что "поэтому в Москве и был проведен Кубок Первого канала".