Вячеслав Фетисов: "Международная федерация хоккея не имеет претензий к российским спортсменам"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов подчеркнул, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не имеет претензий к российским спортсменам после опубликованной второй части доклада Ричарда Макларена. По его словам, поэтому в Москве и прошел Кубок Первого канала.
- Макларен сделал свою работу, передал все это в Международный олимпийский комитет, - приводит ТАСС слова Фетисова. - Но самое главное - решение по дисквалификации принимают международные федерации.
Парламентарий сообщил, что недавно общался с президентом ИИХФ Рене Фазелем.
- Он здесь был, он сказал, что претензий нет к российским спортсменам, даже к тем девочкам, которые были уличены, то есть они не будут никаких шагов предпринимать, - отметил Фетисов, добавив, что "поэтому в Москве и был проведен Кубок Первого канала".
spetrov
...Поторопился, не в ту ветку написал.
14:34
spetrov
...Хотя и дипломатический ответ Вячеслава понять можно.
14:33
spetrov
...Кроме всего прочего, руководители региональных отделений WADA, сующие свой нос в то, что их напрямую не касается, являются представителями WADA или нет? Они, занимая свои посты, говорят от имени WADA или от своего имени? И эти примеры можно продолжать.
14:32
spetrov
Фазель - один из немногих здравомыслящих людей, которые понимают изначальные идеи, заложенный в международное спортивное движение, в т.ч. и олимпийское, и следуют им.
14:26