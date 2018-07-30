Вячеслав Быков: "Футбол или хоккей? Не важно - главное, чтобы дети начинали заниматься спортом"

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по хоккею, а сейчас тренер Вячеслав Быков - о популярности своего вида спорта в России по сравнению с футболом.



В субботу на приеме у президента России форвард футбольной национальной команды Артем Дзюба предложил главе государства сменить коньки на бутсы. Хоккеист Илья Ковальчук на следующий день заявил, что менять амуницию не стоит, потому что хоккей является спортом номер один в стране.



- Футбол был, есть и будет одним из национальных видов спорта, очень популярных, - сказал Быков. - Он интересен во всем мире. В хоккей играют не везде, но этот вид спорта также очень популярен в России и ряде других стран. Безусловно, успехи хоккея, может быть, в какой-то степени затмевают достижения футболистов, но это не значит, что мы должны теперь ставить один вид спорта выше другого.



Главное, чтобы после побед как можно больше детей приходили в секции, выбрав полюбившийся вид спорта. Будь то хоккей, футбол, гимнастика или что-то другое. Это наша задача. (Арман МКРТЧЯН)