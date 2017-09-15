Виталий Мутко: "Надеюсь, интерес к турниру по хоккею на Олимпийских играх не упадет в отсутствие игроков НХЛ"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил сожаление по поводу решения НХЛ о запрете хоккеистам в участии на Олимпиаде-2018. При этом Мутко отметил, что в отсутствие хоккеистов НХЛ интерес к турниру на Играх не пропадет.

– Так сложился спортивный мир, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Ну не хочет НХЛ, и ИИХФ не может ничего поделать с ними. НХЛ живет по своим правилам, по бизнес-правилам и по своим антидопинговым правилам. Можно только выразить сожаление из-за такого решения. Надеюсь, что от этого не упадет интерес к Олимпиаде-2018. Но, конечно, конкурентная среда будет несколько другой. Но я уверен, что хоккейный турнир в Пхенчхане все равно будет интересным.